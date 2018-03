crocetta

Crocetta: ''Io ricattato da giornalista dell'Espresso''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/03/2018 - 15:10:50 Letto 331 volte

"Il giornalista Lirio Abbate chiamò il mio avvocato dicendogli che, se avessi denunciato i giornalisti Messina e Zoppi per diffamazione, l'Espresso avrebbe pubblicato un dossier su mie presunte e inesistenti pratiche pedopornografiche in Tunisia. Dissi al mio avvocato di riferire ad Abbate che non avevo nulla da temere". È quanto ha dichiarato l'ex presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, deponendo al processo per calunnia e diffusione di notizie false ai collaboratori dell'Espresso Piero Messina e Maurizio Zoppi, autori dell'articolo sulla presunta intercettazione tra Crocetta e il suo medico, Matteo Tutino.

Nella conversazione telefonica, sempre smentita dalla Procura, i due avrebbero parlato dell'allora assessore regionale alla Salute, Lucia Borsellino. Il medico, accusato di falso, truffa e peculato, avrebbe detto a Crocetta: "Lucia Borsellino va fatta fuori, come il padre". Dell'intercettazione, però, come ha ribadito oggi il perito del giudice, non c'è traccia nel fascicolo che riguarda Tutino.

