Ponte Morandi

Crollo del Ponte Morandi, rinvio a giudizio

La Procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati, Autostrade per l'Italia la società che gestisce in concessione la A10...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/09/2018 - 16:45:03 Letto 506 volte

Nell’ambito dell’inchiesta sulla tragedia del crollo del Ponte Morandi, in cui lo scorso 14 agosto hanno perso la vita 43 persone, la Procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati, Autostrade per l’Italia la società che gestisce in concessione la A10 sul cui tratto cittadino è avvenuto il crollo. Vertici e tecnici, sia top manager che dirigenti di medio livello delle sedi di Genova e Roma , dirigenti del ministero delle Infrastrutture e del Provveditorato alle opere pubbliche di Liguria, Piemonte e Val d’Aosta ai quali la Procura di Genova formula l’ipotesi di reato di omicidio stradale colposo, disastro colposo plurimo - la più grave perchè aumenta le pene potenziali - aggravato dal mancato rispetto della normativa antinfortunistica.

La società è stata anche iscritta sulla base della legge sulla responsabilità delle imprese.

Oltre ad Autostrade per l’Italia, sono indagate altre 20 persone tra cui funzionari del ministero dei Trasporti, non vi è per adesso il nome di Graziano Delrio ex titolare del dicastero.

Il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi ha dichiarato che a breve chiederà l’incidente probatorio e che se, dovessero emergere ulteriori profili dalla prosecuzione delle indagini verrà valutato anche magari in corso di incidente probatorio, così come prevede il codice.

E’ emerso inoltre che, tecnici e dirigenti di Autostrade per l’Italia, nei giorni precedenti la tragedia si sarebbero scambiati messaggi relativi allo stato di salute del Ponte Morandi parlando di “criticità” ed esprimendo “preoccupazione per la tenuta degli stralli”. Proprio la rottura di uno di questi avrebbe causato il drammatico cedimento del viadotto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!