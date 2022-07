Marmolada

Crollo Marmolada, secondo giorno di ricerche via terra: trovati altri resti

Il bilancio ufficiale è fermo a dieci vittime, di cui quattro ancora senza nome. La lista dei decessi potrebbe fermarsi a 11 se i corpi non identificati dovessero appartenere ai cinque dispersi.

08/07/2022

I soccorritori, impegnati per il secondo giorno consecutivo nelle ricerche via terra sulla Marmolada dopi il crollo, hanno trovato altri resti umani. Lo apprende l’Adnkronos da fonti investigative. Il bilancio ufficiale è fermo a dieci vittime, di cui quattro ancora senza nome. La lista dei decessi potrebbe fermarsi a 11 se i corpi non identificati dovessero appartenere ai cinque dispersi, due coppie venete e un 22enne, reclamati dalle famiglie. Ma per avere un bilancio ufficiale bisognerà attendere ancora domani o domenica quando dai laboratori del Ris arriveranno le risposte scientifiche.

Sono riprese le ricerche via terra nell'area interessata dal crollo del ghiacciaio della Marmolada, a valle della colata, dove domenica 3 luglio sono stati travolti dalla valanga una decina di escursionisti. All'alba, dopo un veloce briefing, l'elicottero ha portato in quota gli operatori per ispezionare la parte più bassa del distaccamento dove le condizioni di sicurezza sono maggiori e dove 'sentinelle' e sirene garantirebbero la possibilità di fuga in caso di nuovi crolli.

A lavoro ci sono 14 soccorritori con due cani della Guardia di finanza che andranno avanti per qualche ora, poi si continuerà a ispezionare la zona con i droni, più sicuri quando le temperature sul ghiaccio aumentano. Ieri gli operatori sono riusciti a individuare e recuperare la decima vittima della slavina.

