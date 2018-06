cyberbullismo

Cyberbullismo, ammonita 14enne nella provincia di Palermo

Aveva diffuso il numero telefonico di una coetanea in un sito di incontri sessuali, provocando nella vittima insicurezza e isolamento

Pubblicata il: 25/06/2018

I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo assumono una dimensione di reato sempre più concreta, e i responsabili non sono più tollerati dalla società e dalle istituzioni, che lanciano chiari messaggi di condanna. La polizia di Stato ha notificato un provvedimento di ammonimento emesso dal questore di Palermo a carico di una 14enne residente in un comune della provincia, responsabile di condotte di cyberbullismo nei confronti di una coetanea.

La giovane è stata ammonita, alla presenza dei genitori, ad avere un comportamento conforme alla legge e ad astenersi da ulteriori condotte di cyberbullismo, inteso come “qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali, realizzata per via telematica”; ma il cyberbullismo è anche sofferenza psicologica e insicurezza, e si lega a pratiche come “la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo nei confronti della vittima o dei suoi familiari, dei prossimi congiunti e/o persone ad essa legate affettivamente”.

È stato infatti accertato dagli agenti della Divisione Anticrimine della questura di Palermo, che la ragazza ammonita abbia in precedenza diffuso - attraverso un’inserzione anonima su un sito Internet che propone prestazioni sessuali - il numero telefonico della coetanea, la quale è stata raggiunta da numerose telefonate moleste e da messaggi WhatsApp di richieste di incontri a scopo sessuale, ma anche da insulti e ingiurie. Tutto ciò avrebbe ingenerato nella giovane vittima uno stato di forte disagio psicologico con stati d’ansia e paura, tali da indurla a cambiare le proprie abitudini di vita, tendendo sempre più all’isolamento.

La questura fa sapere che questo è solo uno degli stadi della lotta al cyberbullismo, e che i risvolti potrebbero avere delle conseguenze ben più gravi: qualora la 14enne continui a perseverare in comportamenti analoghi a quelli che hanno determinato l’adozione del provvedimento a suo carico, rischierà di incorrere in gravi responsabilità penali, sicuramente più severe.

