Da domani arriva il grande caldo, 40 gradi previsti a Palermo

Bollino arancione anche a Palermo, in considerazione dell'aumento delle temperature e del forte caldo in arrivo.

Bollino arancione, quindi, rischio soprattutto per la fascia di popolazione più suscettibile, anche a Palermo previsto per giovedì e venerdì. Il ministero della Salute, in considerazione dell’aumento delle temperature e del forte caldo in arrivo, dà alcuni consigli per “vincere” l’afa.

Evitare l’esposizione al sole tra le 11 e le 18, non recarsi nelle zone particolarmente trafficate, ma anche i parchi e aree verdi, dove si registrano alti valori di ozono, in particolare per bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti.

Viene suggerito poi di evitare con il caldo l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata, e di trascorrere le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandosi spesso con acqua fresca. Infine, bere liquidi evitando bevande troppo fredde e gli alcolici, e seguire un’alimentazione leggera.

