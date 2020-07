Temperature elevate in Sicilia

Da domani arriva la seconda ondata di caldo e umidità

Estate quindi piena e caldo che farà da padrone per tutta la settimana, insomma al giro di boa della stagione estiva arriva la seconda ondata di caldo e umidità.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/07/2020 - 15:22:23 Letto 396 volte

Sarà una settimana di forte caldo quella che inizierà domani in Sicilia. Punte di 40 gradi nelle zone interne dell’isola ma il forte caldo investirà città come Palermo e Catania a partire già dalla giornata di martedì. Dopo una prima parte di estate insolitamente fresca e piuttosto dinamica a partire da domani, e almeno fin verso l’inizio di agosto, l’anticiclone subtropicale tornerà a rinforzarsi sul Mediterraneo, determinando un’intensa ondata di calore sulla nostra Isola. L’anticiclone nord-africano causerà un deciso aumento delle temperature soprattutto intorno a metà settimana, dove è probabile attendersi picchi di 38-40°.

Estate quindi piena e caldo che farà da padrone per tutta la settimana, insomma al giro di boa della stagione estiva arriva la seconda ondata di caldo e umidità.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!