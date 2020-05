Fase 2

Da domani parte la fase 2, ecco cosa si potrà fare

Tutto ormai pronto per la fase 2, che come più volte ribadito non sarà un ''liberi tutti''.

Tutto ormai pronto per la fase 2 che scatterà ufficialmente nella giornata di domani. Come più volte ribadito non sarà un “liberi tutti” ma sicuramente ci sarà maggiore elasticità e gradualmente si potrà fare quello che prima dell’emergenza era la normalità. La novità più saliente è sicuramente quella relativa agli affetti famigliari: da domani saranno consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità.

I “congiunti” cui fa riferimento il Dpcm sulla fase 2 comprendono: I coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado, come, per esempio, i figli dei cugini tra loro e gli affini fino al quarto grado come, per esempio, i cugini del coniuge. Gli amici non rientrano tra gli "stabili legami affettivi" che giustificano gli spostamenti da domani.

E poi cosa si potrà fare in fase 2?

Innanzitutto per chi volesse già raggiungere le seconde case potrà serenamente trasferirsi, ma dovrà essere un trasferimento definitivo per tutta la stagione estiva. Resta confermata la possibilità per chi è rimasto bloccato in un'altra città dal lockdown di rientrare a casa anche se questa si trova in un'altra regione. Anche sulle attività motorie il governo dà indicazioni nuove: cade la distanza limitata per fare attività motoria o sportiva che dovrà essere sempre individuale, ma si potrà fare insieme ai familiari conviventi. Resta la distanza di due metri se si fa sport e di un metro se si passeggia

Apriranno i circoli sportivi, quindi possibilità di giocare a tennis o fare nuoto, sempre individualmente. Riapriranno le toelettature e le aziende edili private potranno rimettersi in moto. Altro dubbio che rimane riguarda il modulo di autocertificazione che avrà ancora breve vita se, come è l'intenzione, tra due settimane non dovrebbe essere più necessario giustificare gli spostamenti, intanto però per parte della fase 2 bisognerà giustificare gli spostamenti tramite autocerficazione. Tutti pronti quindi per la nuova fase, sperando ovviamente nel buon senso di tutti i cittadini.

