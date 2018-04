Manutenzione Ponte Corleone

Da domani ponte Corleone chiuso per due giorni. Prime verifiche e appalto in vista

Per l’intervento stanziati 370 mila euro. Messa in sicurezza in programma a maggio

16/04/2018

Nuovi risvolti per il paradosso tutto palermitano del trafficatissimo ponte Corleone, che non può reggere il carico di veicoli che lo attraversano, ma sul quale nessuno si era mai curato di effettuare verifiche. Finalmente, domani verranno chiuse per due giorni le due carreggiate di destra, al fine di raccogliere dati sull’effettiva capacità del ponte di reggere il carico. Ci sarà ancora da attendere però per i lavori di messa in sicurezza veri e propri, il cui periodo di svolgimento dovrebbe andare da metà maggio a luglio prossimi.

Nella fattispecie verrà analizzata con un macchinario la struttura sottostante al manto stradale (quella che sorregge il ponte), per confermare o meno i sospetti che, tra l’età e l’aumento del carico da sopportare, il ponte abbia bisogno di seri interventi strutturali. Saranno presenti i tecnici del Genio civile.

Circa un mese fa il programma televisivo Striscia la Notizia aveva accertato la consapevolezza del Comune di Palermo riguardo alle precarie condizioni del ponte, favorendo con ogni probabilità un intervento tecnico. Sarà la prima verifica effettuata sul ponte, per la quale sono stati stanziati 370 mila euro prelevati dai fondi dell’Accordo Quadro sulla manutenzione dei ponti cittadini.

Sembrerebbero però in arrivo anche novità sostanziali, che dovrebbero stabilizzare la situazione del ponte a titolo definitivo. Dopo il rinnovo di un accordo in dicembre 2016 per l'utilizzo di fondi del Piano per il Sud, verrà indetto un appalto da 17 milioni di euro per lavorare al raddoppio del ponte e scremare il traffico. L'assegnazione è prevista entro l’anno.

