coronavirus

Da domani tamponi per tutti quelli tornati dal nord

Tamponi per tutti i siciliani rientrati dal nord Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/03/2020 - 12:14:16 Letto 454 volte

Tamponi per tutti i siciliani rientrati dal nord Italia. E’ il diktat della Regione siciliana che ha imposto di controllare tutti coloro che dal 14 marzo sono tornati in Sicilia in particolare dal nord italia. Ogni Asp inizierà a contattare quelli presenti nel proprio territorio di competenza per sottoporli al tampone e verificare la positività o meno al Coronavirus.

Scatta così l'operazione di monitoraggio a tappeto dei soggetti più a rischio che l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, e il presidente Musumeci pianificano da settimane per fronteggiare la minaccia di nuovi contagi da chi proviene da zone che hanno un alto numero di casi. L’operazione coinvolgerà circa 10 mila persone. Ogni Asp ha quindi scelto un’ampia area dove far arrivare le persone. Ogni soggetto che dovrà sottoporsi al tampone verrà preventivamente contattato, telefonicamente o per mail, e gli verrà comunicato il luogo e l’ora in cui presentarsi. Gli elenchi delle persone da contattare sono stati estratti dal sito www.siciliacoronavirus.it in cui ogni siciliano di rientro è stato costretto a registrarsi nei giorni scorsi prima di approdare sull’Isola.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!