Da Falsomiele a Misilmeri per coltivare piantagione indoor, arrestato 24enne **VIDEO**

All'interno di una struttura all'apparenza fatiscente è stato rinvenuto un vero e proprio impianto di coltivazione da oltre 300 piante, curato in ogni minimo dettaglio.

Pubblicata il: 16/05/2018

All'esterno una struttura apparentemente fatiscente e priva di utilizzo, all'interno vero e proprio impianto indoor di coltivazione di marijuana: ennesima maxi piantagione scoperta in poco più di una settimana dai carabinieri della stazione di Palermo Villagrazia. Da alcuni giorni le pattuglie dell’Arma transitando in via Falsomiele avevano notato uno strano andirivieni dall’abitazione di Filippo Liotta, 24enne palermitano. Insospettiti, i carabinieri hanno deciso di seguirlo, e dopo vari pedinamenti sono riusciti a trovare un casolare in contrada Feotto, nel comune di Misilmeri.

La costruzione era composta da due strutture, presentava numerosi condotti per l’areazione forzata, per il condizionamento dell’aria e per il passaggio di cavi elettrici, ed era chiusa con una robusta porta di metallo e protetta con un sistema di allarme dotato di sensori anti-intrusione: tramite centralina telefonica, Liotta era addirittura in grado di venire a conoscenza di eventuali effrazioni.

All'interno della serra sono state rinvenute 214 piante di cannabis indica alte tra i 100 e i 130 cm circa, mantenute in una vera e propria serra efficiente e curata in ogni dettaglio: isolata dall’esterno, dotata di filtri di grosse dimensioni, sistemi di condizionamento dell’aria, d’areazione forzata e di irrigazione, e alimentata da un impianto elettrico temporizzato da ben 24 reattori e lampade da 600 watt. Il tutto collegato abusivamente alla rete elettrica comunale. Nella casolare attiguo la configurazione era la stessa, con all'interno altre 111 piante dello stesso tipo.

Liotta non ha potuto negare l'evidenza dei fatti, e su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato arrestato con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, e furto aggravato di energia elettrica. Per lui vige adesso l'obbligo di dimora.

