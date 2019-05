Da mercoledì in Sicilia sarà estate, temperature in rialzo

meteo

Da mercoledý in Sicilia sarÓ estate, temperature in rialzo

Tra giovedý e domenica, secondo i meteorologi al Sud arriverÓ l'estate.

Per adesso freddo e pioggia ma da mercoledì in Sicilia arriverà l’estate. Le zone che risentiranno maggiormente del flusso anticiclone sub tropicale saranno quelle meridionali, in particolare la Sicilia dove le temperature da mercoledì saliranno notevolmente.

Giovedì, poi, l’Anticiclone africano si stabilizzerà e le temperature saranno sempre più elevate fino a raggiungere valori estivi.

Tra giovedì e domenica, secondo i meteorologi al Sud arriverà l'estate, al Centro ci sarà aria calda ma con temperature nella media, al Nord maggiore instabilità termica.

