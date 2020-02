Ztl notturna

Da oggi entra in vigore la Ztl notturna: le ultime info

La Ztl notturna sarà in vigore da stasera alle 23.

28/02/2020

Pronti, partenza, via. La Ztl notturna sarà in vigore da stasera alle 23. L'Amat ieri ha concluso il posizionamento della relativa segnaletica, mentre le cinque telecamere saranno accese ai varchi per multare le auto che entreranno nel perimetro senza permesso. La mappa è la stessa della Ztl diurna, della quale è, in sostanza, una estensione.

Di seguito vi riportiamo alcune informazioni utili.

Nei weekend dall’28 febbraio al 30 aprile, il venerdì la Ztl sarà attiva dalle 23. In sostanza, ci sarà solo uno stacco di 3 ore dalle 20. Dunque, le limitazioni saranno in vigore dalle 23 alle 6 del sabato.

Che succede il sabato? La Ztl torna attiva sempre alle 23 e fino alle 6 della domenica. Chi entra nel perimetro senza pass dopo le 20 per poi uscire dopo le 23 è sanzionabile. Che succede dall’1 maggio al 31 ottobre? Non ci saranno stacchi tra la ztl diurna e quella notturna. Dalle 8 del venerdì, dunque, la Ztl andrà avanti per 22 ore fino alle 6 del sabato. Riprenderà dunque alle 20 fino alle 6 della domenica.

Se si vuole entrare nella Ztl dopo le 23, bisogna convalidare il pass prima dell’ingresso. Invece, da oggi il pass giornaliero del venerdì sarà valido più a lungo. Se, infatti, si acquista il pass alle 10 di venerdì, per esempio, sarà valido fino alle 6 del giorno dopo.

