Da oggi niente corsa e l'esercito per strada, la Sicilia prova a difendersi dal covid-19

Da oggi in campo anche l’esercito. Insomma un clima da guerra per contenere l'espansione del covid-19.

La Sicilia si chiude ulteriormente e prova a contenere l’espansione del virus. La "stretta" annunciata nei giorni scorsi dal presidente della Regione Nello Musumeci e messa nera su bianco ieri con l'ordinanza regionale è ora operativa.

Il punto centrale del nuovo provvedimento riduce e fa chiarezza sugli spostamenti: anche per gli acquisti essenziali (come fare la spesa o acquistare il pane) si potrà uscire una sola volta al giorno, fatta eccezione per i farmaci, e dovrà farlo solo un componente del nucleo familiare. Domenica chiusura obbligatoria per supermercati ed esercizi commerciali ad oggi aperti, tranne farmacie ed edicole.

Vietata poi la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Mentre, gli spostamenti con gli animali da affezione sono consentiti ma solo in prossimità della propria abitazione. Da oggi in campo anche l’esercito. Insomma un clima da guerra.

