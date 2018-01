droga

Da Palermo a Siracusa con 10 chili di hashish, arrestati 2 incensurati

A finire in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due insospettabili...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/01/2018 - 11:48:03 Letto 398 volte

A finire in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due insospettabili: Pocchi Salvatore, 31enne nato a Siracusa e Mensa Alessio, 24enne nato a Siracusa. I due incensurati, sono stati fermati ad un posto di controllo, dall’equipaggio di una gazzella del Nucleo Radiomobile mentre erano a bordo di un’Alfa 147, guidata da Pocchi, in viaggio di ritorno da Palermo in direzione Catania.

Al momento del controllo, i due hanno tradito le proprie emozioni facendo insospettire gli operanti, che hanno perquisito l’autovettura rinvenendo un sacchetto contenente 100 panetti di hashish dal peso complessivo di 10 chili.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!