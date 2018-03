animali

Dai domiciliari al carcere: arrestato Nino Spina, ''l'uomo dei cani''

Nino Spina, soprannominato ''l'uomo dei cani'', Ŕ stato arrestato.

Nino Spina, soprannominato “l’uomo dei cani”, è stato arrestato. L’uomo, conosciuto a Palermo per il suo slogan “Aiutatemi ad aiutarli”, era già ai domiciliari e questa mattina è stato prelevato dai poliziotti del commissariato Zisa, che hanno eseguito l’aggravamento della misura cautelare a cui già Spina era sottoposto. L’uomo infatti, finito ai domiciliari quindici giorni fa, ne avrebbe più volte violato il regime.

In quello che aveva eletto come suo domicilio, a Cruillas, che aveva dichiarato essere la casa dei genitori, i poliziotti hanno accertato che si trovava solo una terrazza con un box abusivo, dove custodiva più di 20 cani. Spina, inoltre, avrebbe più volte comunicato con l’esterno attraverso un telefono cellulare e i social network.

A Palermo lo conoscono tutti: da almeno dieci anni, Nino Spina si fa regalare cuccioli da chi ne trova, poi in barba a tutto e a tutti, si mette con decine di cani dove vuole, una volta sotto i portici di via Ruggiero Settimo, un'altra in via Libertà o in piazza Politeama, fino a Mondello, e prova a convincere i passanti ad adottare gli animali. Più volte gli animalisti avevano puntato il dito contro di lui, accusandolo di truffare la gente.

Dopo i primi sopralluoghi, alcuni dei cuccioli trovati dagli agenti e dai volontari sono stati affidati alle associazioni animaliste, altri si trovano ancora sul posto e i veterinari hanno constatato la presenza di malattie come la rogna e la leishmania. Deve scontare adesso poco più di un anno di detenzione.

