Dal 1° giugno stop al green pass per entrare in Italia

Scade il 31 maggio l'ordinanza del Ministro della Salute che prevede il Green pass per entrare in Italia.

31/05/2022

Scade il 31 maggio l’ordinanza del Ministro della Salute che prevede il Green pass per entrare in Italia. La misura della certificazione verde Covid-19 per l'ingresso nel nostro Paese non verrà prorogata. Lo rende noto l'ufficio stampa del Ministero della Salute.

