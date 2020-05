Fase 2

Dal 18 maggio si potranno andare a trovare anche gli amici

Si fa strada l'ipotesi che dal 18 maggio il governo potrebbe eliminare il vincolo che consente gli spostamenti solo per far visita ai congiunti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/05/2020 - 09:04:47 Letto 359 volte

Fase 2, si fa strada l'ipotesi di riaprire la mobilità fra le regioni già dal primo di giugno. E dal 18 maggio il governo potrebbe eliminare il vincolo che consente gli spostamenti solo per far visita ai congiunti (oltre che per necessità, lavoro e motivi di salute).

Sulla questione, che consentirebbe di fatto agli amici di poter andare al ristorante o al bar, non c'è ancora un accordo con la maggioranza e, stando a quanto riportato dall'Ansa, alcuni ministri spingerebbero affinché il vincolo rimanga.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!