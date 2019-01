Dal ''s...'' alla punizione, Orlando promette sanzioni nei confronti del giornalista ribelle

Una vicenda che sta ancora tenendo banco e che non ha ancora visto i titoli di coda. E’ praticamente guerra aperta tra il Comune di Palermo e il vicepremier Matteo Salvini. Tutto è nato ieri dopo un post di Salvini: “La professionale replica che ho ricevuto dal responsabile stampa del Comune di Palermo: ‘Suca’, Capito? un vero lord, ma questi dove pensano di essere?”.

Il giornalista in questione è Fabio Citrano che anche nei giorni addietro aveva acceso un duello virtuale con Salvini, postando sia su Twitter che su Facebook offese all’attuale ministro dell’Interno. Ieri però è anche arrivata la dichiarazione del sindaco Leoluca Orlando che ha preannunciato una “punizione” nei confronti del ribelle Citrano:

"Sono stato informato di uno scambio di post su Fb fra Matteo Salvini e uno dei giornalisti che compongono l’ufficio stampa del Comune – ha scritto Orlando su Facebook – Ne ho subito dato comunicazione al Segretario generale del Comune perché valuti i provvedimenti disciplinari del caso”.

Insomma una vicenda davvero delicata, il tutto per 4 lettere “decisamente” fuori luogo...

La dichiarazione del Deputato regionale della Lega Tony Rizzotto:

"Che un dipendente comunale, anche se nella vita privata e fuori dal contesto lavorativo, rivolga parole di insulto a rappresentanti istituzionali, quale che sia il colore politico e il livello di governo, è un fatto grave. Che poi lo faccia un dipendente responsabile della comunicazione istituzionale è ancora più grave."

Per Rizzotto "nessuno può e certamente nessuno vuole, sicuramente nella Lega, censurare la libertà di parola ed espressione dei cittadini e dei dipendenti pubblici ma l'Amministrazione non può non adottare i provvedimenti previsti anche dal Contratto collettivo a tutela dell'immagine e del decoro delle istituzioni."