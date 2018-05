governo

Dalla flat tax al superamento della Legge Fornero: cosa potrebbe fare il nuovo governo

Il nuovo premier incaricato Giuseppe Conte ha sul tavolo parecchie questioni fondamentali che dovrà centrare nella partita di governo.

Il nuovo premier incaricato Giuseppe Conte ha sul tavolo parecchie questioni fondamentali che dovrà centrare nella partita di governo. Dalla sicurezza alle pensioni, dall’immigrazione alla giustizia, senza dimenticare lavoro ed economia: sono questi i temi che andranno affrontati, tenendo conto anche dei mercati internazionali ed europei.

Innanzitutto, se Conte scioglierà la riserva, tra i primi passi che potrebbe muovere il nuovo governo c'è sicuramente uno dei cavalli di battaglia del programma pentaleghista: il superamento della legge Fornero. Con un eventuale decreto estivo, arriverebbero subito lo stop all'Ape sociale e il via all’“opzione donna”. Altro noto fondamentale è la Flat Tax con aliquote al 15 e al 20%, illustrata nel contratto di governo giallo-verde, che dovrebbe essere uno dei capisaldi della prossima legge di bilancio, ipotizzando una sua entrata in vigore dal primo gennaio 2019. Al suo fianco dovrebbe arrivare un taglio delle tax expenditures cui verrà chiesto di garantire una buona parte delle coperture per la flat tax.

Uno dei pilastri del nuovo governo si chiama “pace fiscale”, un progetto targato Lega-M5S che consiste in una maxi rottamazione delle cartelle esattoriali. Al momento si starebbe valutando attentamente l'impatto che la pace fiscale giallo-verde potrebbe avere sulla definizione agevolata dei ruoli attualmente in corso. E che ha visto l'adesione di 950mila debitori da cui l'erario attende 2 miliardi di euro per il 2018-2019.

Un altro dei pilastri di un possibile decreto estivo dovrebbe essere un intervento “taglialeggi” e un pacchetto di misure sburocratizzazione già abbozzato dallo stesso premier incaricato Conte che proprio per questo motivo era stato inserito nella lista dei ministri in pectore del M5S presentata da Di Maio. Nel pacchetto di misure urgenti da varare eventualmente già nelle prossime settimane è destinata a rientrare anche la riforma dei centri per l'impiego, cara ai Cinquestelle. Misura che dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento della dote attualmente a disposizione del reddito d'inclusione da far scattare con la prossima manovra.

