droga

Dalla Sicilia. Rimangono in panne con l'auto. I carabinieri si fermano per soccorrerli e trovano un kg di hashish

PALERMO. I Carabinieri hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente tre persone...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/01/2018 - 15:56:14 Letto 350 volte

PALERMO. I Carabinieri della Compagnia di Cefalù hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, O. M., 21enne, B. A., 35enne, e L. I. D., 44enne.

I tre sono rimasti in panne con la propria autovettura presso lo svincolo Bonfornello dell’autostrada A19 Palermo-Catania. I Carabinieri hanno notato l’autovettura ferma con il motore in fumo ed in un primo momento si sono fermati per prestare soccorso. Hanno notato subito un atteggiamento impaurito e nervoso da parte dei tre soggetti. Per tale ragione hanno approfondito il controllo ed a seguito della perquisizione personale e veicolare, i tre sono stati trovati in possesso di dieci panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso complessivo di 1 kg ed un involucro di plastica contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso complessivo di 6 grammi custoditi in uno zainetto scolastico riposto nel portabagagli.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed inviata al laboratorio analisi del Comando Provinciale di Palermo per le analisi qualitative e quantitative.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!