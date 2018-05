fondi ue

Dall'Ue quasi 30 milioni per il potenziamento della linea stazione centrale-Notarbartolo

In arrivo 29,6 milioni per ammodernare la ferrovia che collega la stazione Centrale di Palermo con quella di Notarbartolo.

Pubblicata il: 01/05/2018 - 10:25:15

In arrivo 29,6 milioni per ammodernare la ferrovia che collega la stazione Centrale di Palermo con quella di Notarbartolo. Le risorse, provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr), sono state investite per la tratta situata sul passante ferroviario di Palermo, inserita nell'asse Berlino-Roma-Palermo della rete transeuropea di trasporto.

Secondo la commissaria europea per la Politica regionale Corina Cretu "i primi beneficiari della linea saranno i lavoratori e gli studenti dell'area di Palermo perché noteranno una diminuzione dei loro tempi di percorrenza. Ma grazie a questo progetto che promuove la mobilità pulita in Sicilia tutti gli abitanti della regione, come anche i turisti, godranno di una migliore qualità dell'aria".

Il pacchetto di investimenti finanzierà in particolare la costruzione di tunnel e stazioni. I lavori dovrebbero concludersi alla fine del 2019.

