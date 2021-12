carburanti sostenibili alternativi

Dall'Ue via libera ai carburanti sostenibili alternativi

I ministri dei Trasporti Ue hanno dato il proprio ''sostegno alle proposte per aumentare produzione e utilizzo dei carburanti sostenibili alternativi''.

Pubblicata il: 10/12/2021

I ministri dei Trasporti Ue hanno dato il proprio "sostegno alle proposte per aumentare produzione e utilizzo dei carburanti sostenibili alternativi", fondamentali per "ridurre le emissioni nel medio e lungo periodo". Lo ha detto la commissaria europea ai Trasporti, Adina Valean, sottolineando i "rapidi progressi" registrati su questo fascicolo, esprimendo soddisfazione per la condivisione da parte dei ministri della valutazione della Commissione europea sul "regolamento dei combustibili alternativi".

