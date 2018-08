arresto per rapina

''Dammi i soldi, ti ammazzo'': concorda prestazione sessuale con una donna, poi la rapina. Arrestato

Portata la vittima in un luogo isolato, il rapinatore l'ha minacciata di ucciderla. Proprio durante il sopralluogo, gli agenti hanno notato la sua auto aggirarsi nella zona

"Dammi tutti i soldi che hai sennò ti ammazzo": le parole di V.L., pluripregiudicato palermitano di 32 anni, avevano visibilmente scosso la giovane donna che intorno alle 3,20 del 30 luglio scorso è stata vittima di una rapina in via XXVII maggio.

In seguito a una segnalazione alla sala operativa, la polizia di Stato si è recata sul luogo della rapina: alcuni passanti avevano notato una donna impaurita che cercava di attirare l’attenzione, gridando aiuto. La ragazza è stata trovata in lacrime e in evidente stato di agitazione, e ha raccontato che pochi minuti prima era stata rapinata da un uomo, ricostruendo i fatti dettagliatamente: mentre si trovava in corso dei Mille era stata avvicinata da un soggetto di circa trent'anni, a bordo di una Smart bianca, che dopo aver concordato una prestazione sessuale l'aveva fatta salire a bordo dell’auto; insieme avevano poi raggiunto un luogo appartato nel quartiere Brancaccio.

In quella zona, dove le strade sono scarsamente illuminate, il giovane è passato ai fatti: dopo averle messo le mani sul collo, strozzandola, ha minacciato la donna con la frase pronunciata con inflessione dialettale palermitana "Dammi tutti i soldi che hai sennò ti ammazzo". Ne è nata una colluttazione, e quando l’uomo ha mollato la presa dal collo per impossessarsi della borsa, la ragazza è riuscita a scendere dalla macchina per chiedere aiuto. Accorgendosi che nel frattempo si avvicinavano altre automobili, il rapinatore è fuggito.

Ma proprio mentre gli agenti erano sul posto, una Smart corrispondente a quella del rapinatore è transitata nelle vicinanze, a velocità sostenuta, aumentata non appena scorti i poliziotti in strada. Subito è partita la caccia all’uomo, terminata in via M. Utveggio con la cattura. V.L., vecchia conoscenza degli agenti per i suoi precedenti, è stato riconosciuto dalla vittima. All’interno della Smart è stato poi rinvenuto il telefono cellulare di proprietà della giovane.

L’uomo è stato condotto al carcere palermitano di “Pagliarelli”; inoltre, è stato denunciato in stato di libertà in quanto privo di patente di guida, mentre l’auto è stata sequestrata per assenza di copertura assicurativa.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

