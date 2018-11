maltempo in sicilia

Danni causati dal maltempo, appello per lo stato d'emergenza in Sicilia

''Fango, detriti, strade che somigliano sempre più a fiumi e torrenti straripanti: è questo lo scenario apocalittico della Sicilia in preda a un'allerta senza precedenti'', appello per lo stato d'emergenza in Sicilia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/11/2018 - 11:49:43 Letto 385 volte

“Fango, detriti, strade che somigliano sempre più a fiumi e torrenti straripanti: è questo lo scenario apocalittico della Sicilia in preda a un'allerta senza precedenti, che fa già contare più di dieci vittime in provincia di Palermo e necessita di interventi immediati e straordinari per scongiurare l’ulteriore paralisi dei trasporti e delle attività produttive e garantire ai residenti la ripresa della quotidianità”: ad affermarlo è Carolina Varchi, parlamentare nazionale di Fratelli d'Italia, che invoca per l'isola la proclamazione dello stato di emergenza.

“Sono sgomenta per la morte di adulti e bambini a Casteldaccia e Vicari - afferma - e per quanti allo stato attuale risultano dispersi : desta molta preoccupazione anche la condizione dei collegamenti che vede interi Comuni della Sicilia occidentale isolati, importanti arterie di viabilità distrutte e rese impraticabili”.

“Condivido l'appello lanciato dall'ANCE Sicilia – prosegue Varchi - in merito a un vertice che metta insieme tutti i soggetti coinvolti, a partire dalla Regione Siciliana e dalle imprese che operano sul territorio, per assicurare la continuità dei lavori in corso”.

“Vedere i nostri territori devastati, intere zone isolate e irraggiungibili – aggiunge l’esponente di FdI – Palermo e la Sicilia ostaggio della pioggia e del maltempo, è un’autentica tragedia”.

“Il Governo – conclude - ha annunciato aiuti alle popolazioni per 200 milioni di euro: un provvedimento necessario che certamente darà una boccata d'ossigeno a residenti e imprese ma che deve rappresentare soltanto il primo passo di un programma complessivo volto alla prevenzione dei danni ambientali e alla salvaguardia del territorio, con particolare attenzione rivolta alle zone rurali e montane”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!