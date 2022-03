maltempo Palermo

Danni causati dal vento, Gelarda: ''Contro la Natura poco si può, ma a Palermo gli alberi cadono pure senza vento''

A Palermo ci sono sette potatori con un patrimonio arboreo di circa 70mila alberi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/03/2022 - 10:31:29 Letto 771 volte

"Non c'è dubbio che il vento che ieri sera ha sferzato la città di Palermo sia stato particolarmente intenso. Un fenomeno eccezionale". Dichiara il capogruppo della Lega Igor Gelarda.

"Ci sono stati centinaia di alberi, rami e tronchi che si sono schiantati a terra. Contro la forza della Natura poco si può, ma a Palermo gli alberi cadono pure senza vento. Se la manutenzione degli alberi fosse minimamente decente in città molte di queste problematiche, ovviamente non tutte, si sarebbero potute evitare. Il problema della potatura, della cura e della manutenzione degli alberi è molto più grave di quanto qualcuno non abbia compreso in questi anni. Gli alberi tendono a invecchiare e, se non curati, il rischio è quello dello schianto o della caduta di grossi rami. A Palermo ci sono sette potatori, ripeto sette potatori, con un patrimonio arboreo di circa 70mila alberi. In pratica, di fatto non se ne occupa nessuno. Un'altra medaglia al petto dell'amministrazione Orlando, un altro rischio per l'incolumità dei residenti e un'altra umiliazione per i cittadini palermitani".

