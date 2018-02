Incendio

Danno fuoco ad un giaciglio, il clochard si salva

Incendiato il giaciglio di un clochard a San Cipirello, nel Palermitano

02/02/2018

Incendiato il giaciglio di un clochard a San Cipirello, nel Palermitano. Ieri sera, poco dopo le 19, in via del Bosco qualcuno ha appiccato le fiamme che hanno avvolto materasso, coperte e cartoni che, ormai da anni, servono a dare ristoro a George, un senzatetto di origini romene. Quando è divampato il rogo, alimentato da abiti vecchi e sacchi d’immondizia, il clochard per fortuna non era lì.



L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti: immediato l’interento dei vigili del fuoco del distaccamento di Partinico. Sono in corso indagini dei carabinieri della stazione di San Cipirello. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state appiccate tramite un metro di legno.

