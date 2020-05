Assessorato Beni culturali

Darawsha risponde alla Lega: ''Amo Palermo. Se avessi potuto avrei fatto di tutto per nascere qui''

''Ho 40 anni, 22 dei quali passati a coltivare un amore infinito per Palermo, la Sicilia e la nostra cara Italia'', ha detto l'assessore alle CulturE Adham Darawsha replicando alla Lega.

15/05/2020

"Ho 40 anni, 22 dei quali passati a coltivare un amore infinito per Palermo, la Sicilia e la nostra cara Italia. Questo grande amore mi ha consentito di impiegare tutte le mie energie per portare avanti le mie attività. Oggi vengo di nuovo attaccato strumentalmente rispetto al mio ruolo di Assessore, con toni inequivocabilmente razzisti seppur garbati, perché sono nato altrove. Purtroppo non sono attrezzato per i miracoli. Se avessi potuto avrei fatto di tutto per nascere in quest'isola che amo fino alla follia. Ma ho fatto l'unica cosa che potevo fare e l'ho scelta come il luogo in cui passare il resto della vita. Io, a differenza di altri, ho amato e rispettato la Sicilia e il suo popolo e lo farò sempre... finché morte non ci separi... e chi lo sa? Forse anche dopo quando ci ritroveremo tutti insieme in un Paradiso comune a guardare dall'alto l'isola senza cattiverie ma con tanta pace nel cuore".

Lo ha detto l'assessore alle CulturE Adham Darawsha replicando ad una dichiarazione del gruppo consiliare della Lega diffusa questa mattina.

