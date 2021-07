Ddl Zan

Ddl Zan, oltre mille emendamenti presentati al Senato

Oltre mille emendamenti sono stati presentati questa mattina al Ddl Zan allo scadere del termine alle 12.

Oltre mille emendamenti sono stati presentati questa mattina al Ddl Zan allo scadere del termine alle 12. Proposte che chiedono per lo più la modifica degli articoli 1, 4 e 7: libertà di espressione, salva idea e gender nelle scuole.

La parte del leone la fa la Lega con 672 emendamenti, ai quali si aggiungono 20 solo dal senatore Roberto Calderoli. Ma a sorpresa anche Italia viva presenta le sue richieste per modificare il ddl Zan. Sono 4 di cui due a firma del capogruppo, Davide Faraone insieme al collega Giuseppe Cucca e due di Cucca con il socialista Riccardo Nencini. Forza Italia ne presenta 134 mentre da Fratelli d'Italia sono 127. La senatrice Udc, Paola Binetti da sola chiede un'ottantina di modifiche. Le Autonomie ne propongono 4. Un po' più difficili i conti delle richieste che provengono dal gruppo Misto: 5 da Gregorio De Falco; 3 da Mattia Crucioli dell'Alternativa C'è. Alle 15.30 si riunisce la capigruppo del Senato per capire, prima dell'avvio dei lavori d'Aula previsti per le 16.30, come procedere con l'iter parlamentare.

La Conferenza dei capigruppo del Senato è convocata oggi alle 15.30. Alle 16.30, quando si riunirà l'Aula per riprendere la discussione sul disegno di legge.

