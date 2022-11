Decreto Aiuti Ter

Decreto Aiuti Ter approvato dal Senato con 100 sì

100 sì, 5 no e 55 astenuti: è legge il Decreto Aiuti Ter.

17/11/2022

Il Dl Aiuti Ter riceve il via libera definitivo da parte del Senato con 100 voti a favore, 5 contrari e 55 astenuti. Il provvedimento, che ora è convertito in legge, contiene interventi per 14 miliardi di euro a favore di famiglie e imprese per far fronte al caro energia. Non essendo state approvate modifiche rispetto al testo già licenziato dalla Camera. I voti a favore sono giunti dalla maggioranza e da Azione-Italia Viva, quelli contrari dal gruppo Alleanza Verdi-Sinistra, mentre i senatori di Pd e M5s si sono astenuti.

Fonte: TGCOM24

