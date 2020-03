coronavirus

Decreto coronavirus, a Palermo 337 controlli della polizia municipale

Controllo del territorio da parte della polizia municipale sia per le persone che transitavano per le strade, che per le attivitÓ commerciali e di ristorazione.

Pubblicata il: 17/03/2020

Ieri la polizia municipale nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al rispetto delle misure di contenimento del COVID-19 ha effettuato verifiche in tutta la città, sia per le persone che transitavano per le strade, che per le attività commerciali e di ristorazione, alla luce delle disposizioni previste dei DPCM – Coronavirus.



Sono state 330 le persone che hanno giustificato la loro presenza in strada e 7 le persone denunciate in applicazione all’art. 650 c.p. che prevede che chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, sia punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

Fonte: Polizia Municipale

