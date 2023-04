Dl Cutro

Decreto Cutro, il Senato ha approvato il nuovo reato anti-scafisti

Introdotto un nuovo reato nel codice penale, vale a dire quello di morte o lesioni procurate da parte di chi organizza il traffico illegale di migranti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/04/2023 - 11:39:37 Letto 831 volte

Il Senato ha approvato senza modifiche l'articolo 8 al dl Cutro che ha, tra le altre cose, introdotto un nuovo reato nel codice penale, vale a dire quello di morte o lesioni procurate da parte di chi organizza il traffico illegale di migranti.

L'articolo del decreto prevede che "chiunque, in violazione delle disposizioni" del testo unico sull'immigrazione "promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato" in modo irregolare, e in modo pericoloso per la vita dei migranti, è punito con pene da 20 a 30 anni, se da tale azione deriva la morte.

Fonte: TGCOM24

