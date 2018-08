votato dalla camera

Decreto Dignità, arriva il sì della Camera. I punti chiave e cosa cambia dal testo originale

Il provvedimento a firma di Luigi Di Maio comprende nuove norme, dal gioco d'azzardo alle indennità per licenziamento. Ora tocca al Senato

Il primo, grande passo politico di Luigi Di Maio da ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico si sta concretizzando ogni giorno di più. Il suo Decreto Dignità, fortemente voluto come primo segnale dell'attività di governo a Cinque Stelle, ha varcato un'altra importante soglia, portando a casa il risultato: ieri sera è arrivato il "sì" della Camera dei Deputati. Ma il decreto non è arrivato a Montecitorio esattamente come lo si conosceva, e prima della "resa dei conti" è stato definitivamente ampliato e arricchito.

Il Decreto Dignità, approvato con 312 voti a favore, 190 contrari e un astenuto, prevede norme che regolano il lavoro, le imprese e il gioco d’azzardo. Rispetto al suo testo originale, sono stati estesi i bonus per le assunzioni stabili, è stata prevista la reintroduzione dei voucher nel settore turistico e sono state introdotte ulteriori misure contro il gioco d’azzardo.

Proprio nell'ambito del gioco d'azzardo, ora saranno più aspre le multe per chi non rispetta le norme sul divieto di pubblicità di giochi e scommesse: dal 5 al 20% del valore della sponsorizzazione e per un minimo di 50mila euro. Inoltre, dall'1 gennaio 2020 gli apparecchi che non disporranno di meccanismi per limitare l'accesso ai minori dovranno essere rimossi, anche in questo caso con pesanti sanzioni: 10mila euro per ogni apparecchio. Sarà inoltre obbligatoria la tessera sanitaria per l'uso delle slot, per prevenirne l'accesso da parte di minori. Infine, come per le sigarette, la fatidica scritta “nuoce alla salute” apparirà anche sui "gratta e vinci"; sarà accompagnata da altri messaggi sulla stessa falsariga, che copriranno almeno il 20% di ciascuna faccia del biglietto.

Per quanto riguarda il lavoro, altro cavallo di battaglia di Luigi Di Maio - anche se ha suscitato grandi polemiche la conferma dell'articolo 18 anche da parte del M5S -, tra le principali novità del Decreto Dignità "2.0" c'è il bonus per le assunzioni di under 35 anche per il 2019 e il 2020. La scelta di estendere il provvedimento è strettamente collegata alla lotta al gioco d'azzardo: per coprire anche la fascia di lavoratori extra, si ricorrerà alle coperture derivate dall’aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco a partire dal 2019. Dal prossimo anno infatti sarebbe scattato solo per assunzioni di under 30. In sostanza, il bonus è un esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un massimo di 3 anni e con un tetto di 3000 euro annui.

Altre novità: i contratti di colf e badanti non saranno soggetti agli aumenti contributivi dello 0,5% per i rinnovi dei contratti a termine; nessuno "spesometro" per i produttori agricoli sotto regime Iva agevolato, ovvero coloro che hanno realizzato - o in caso di inizio di attività prevedono di realizzare - un volume d’affari non superiore a 7000 euro: categoria esonerata dal versamento dell’Iva e dagli obblighi documentali e contabili.

Un'istantanea del Decreto Dignità

Contratti: il decreto "taglia" la durata dei contratti a tempo determinato, portando a 24 mesi il precedente limite di 36, e dopo i primi 12 mesi sarà necessario indicare una causale perché il contratto prosegua. Il decreto Dignità stabilisce anche l'aumento del contributo addizionale dello 0,5% in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Licenziamenti: il Jobs Act di Matteo Renzi non è mai piaciuto a Di Maio, che col decreto Dignità prende le distanze dai provvedimenti del precedente governo. L'indennità per i lavoratori licenziati ingiustamente aumenta del 50%, passando da un massimo di 24 mesi a un massimo di 36.

Semplificazione: il "redditometro" viene rivisitato, e la prossima scadenza dello "spesometro" (invio dei dati delle fatture emesse e ricevute) rinviata. Lo "split payment" verrà abolito solo per i professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto.

Ludopatia: storicamente Luigi Di Maio è contrario alla promozione del gioco come fonte di guadagno per lo Stato, soprattutto quando esso si trasforma in patologia. Stop a "qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro", dice il nuovo decreto Dignità, a prescindere dal mezzo pubblicitario - manifestazioni sportive, culturali o artistiche, trasmissioni televisive o radiofoniche, stampa quotidiana e periodica, pubblicazioni in genere, affissioni e internet. Esenti dal divieto rimangono solo le lotterie nazionali con estrazione dei vincitori differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le sanzioni verranno applicate al 5% del valore ma con un minimo di 50mila euro.

Delocalizzazione: pugno di ferro con le imprese che hanno ricevuto aiuti dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche, e che ciononostante decidono di delocalizzare. In tal caso, il decreto prevede la decadenza dal beneficio concesso e sanzioni pecuniarie di importo da 2 a 4 volte quello del beneficio fruito.

