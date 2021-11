Decreto Green Pass

Decreto Green Pass, Governo pone fiducia alla Camera

Il decreto Ŕ giÓ stato approvato dal Senato.

Il ministro dei Rapporti con Il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto alla Camera la fiducia sul ddl di conversione in legge del cosiddetto decreto Green Pass, che contiene le misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid 19 e il rafforzamento del sistema di screening. Il decreto è già stato approvato dal Senato.

