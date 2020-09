migranti

Decreto immigrazione, Lamorgese: ''Ipotesi sanzioni penali per Ong''

Pronte le modifiche al decreto sicurezza sull'immigrazione, ipotesi multe alle navi Ong.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/09/2020 - 17:43:47 Letto 395 volte

"Abbiamo il decreto immigrazione che sarà esaminato in uno dei prossimi Consigli dei ministri, si verificheranno anche le sanzioni che secondo me potrebbero anche diventare sanzioni di carattere penale ma è una strada che intraprenderemo con la modifica dei decreti''. Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese in audizione in Commissione Schenghen, parlando del nuovo decreto sicurezza.

