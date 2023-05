Decreto lavoro 2023

Decreto Lavoro, Salvini: ''Conosco sindacati che protestano quando gli stipendi sono fermi non per gli aumenti''

Salvini replica ai sindacati che hanno annunciato battaglia contro il decreto lavoro.

03/05/2023

Matteo Salvini replica ai sindacati che hanno annunciato battaglia contro il dl lavoro.

"Un sindacato che annuncia uno sciopero contro l'aumento degli stipendi degli operai e dei lavoratori non l'ho mai sentito nella storia dell'uomo. Conosco sindacati che protestano quando gli stipendi sono fermi", osserva con una punta di sarcasmo il ministro delle Infrastrutture.

"Però quando c'è un governo che mette per tutto il 2023 in busta paga fino a cento euro in più al mese e un sindacato e un partito di cosiddetta sinistra, dicono, faremo opposizione a questo decreto, eh, è veramente surreale", evidenzia.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Salvini

