Decreto Migranti, ok definitivo dalla Camera: i voti a favore sono 179

I voti a favore sono stati 179, 111 i contrari e 3 astenuti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/05/2023 - 17:15:34 Letto 724 volte

E' stato approvato in via definitiva dall'Aula della Camera in decreto legge Migranti, varato dal CdM dopo la tragedia di Cutro. I voti a favore sono stati 179, 111 i contrari e 3 astenuti.

Sul testo il governo aveva ottenuto ieri la fiducia. Il deputati di maggioranza hanno accolto con un applauso l'esito della votazione.

Fonte: Televideo

