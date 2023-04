Almaviva

Decreto PA, stanziati 5 milioni per ripristinare il servizio contact center ''1500'' di Almaviva

Nel decreto P.a. è stata inserita la norma finalizzata a garantire la continuità del servizio per i lavoratori di Almaviva Contact.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/04/2023 - 00:02:00 Letto 746 volte

Nel decreto P.a. è stata inserita la norma finalizzata a garantire la continuità del servizio per i lavoratori di Almaviva Contact. La disposizione, si legge in una nota del ministero delle Imprese e del Made in Italy, permetterà ai dipendenti della società di continuare a operare almeno fino al 31 dicembre, attraverso uno stanziamento di 5 milioni di euro volti a ripristinare il servizio di contact center "1500".

Fonte: TGCOM24

