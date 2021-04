nuovo decreto covid

Decreto riaperture, Regioni a Draghi: serve incontro

Le regioni chiedono un incontro al premier Mario Draghi dopo il decreto riaperture varato ieri dal governo.

Pubblicata il: 22/04/2021

Le regioni chiedono un incontro al premier Mario Draghi dopo il decreto riaperture varato ieri dal governo. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha deciso di inviare una lettera al presidente del Consiglio per sottoporre alla sua attenzione le proposte prioritarie rispetto alle misure in via di adozione con il prossimo Decreto Legge, dando la disponibilità per un incontro urgente prima della pubblicazione del provvedimento.

Fonte: Adnkronos

