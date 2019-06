Fondo salva-imprese

Decreto Sblocca Cantieri, M5S: ''Emendamento pronto, attesa ok Lega''

''Aspettiamo entro oggi l'ok della Lega'', lo dichiarano in una nota Adriano Varrica e Azzurra Cancelleri deputati M5S.

06/06/2019

"Le imprese creditrici di CMC sono vessate da una disastrosa situazione. Comprendiamo, come sempre, le loro ragioni e per questo lavoriamo da mesi senza sosta per risolvere una volta per tutte questa vicenda che danneggia aziende e lavoratori”. Lo dichiarano in una nota i deputati alla Camera e vice presidenti del gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera, Adriano Varrica e Azzurra Cancelleri.

“L'emendamento che istituisce il fondo salva-cantieri - spiegano Varrica e Cancelleri - ha avuto il via libera politico a livello governativo da parte del Movimento 5 Stelle. Aspettiamo entro oggi l'ok della Lega affinchè i relatori possano depositarlo alla Camera dei deputati nel decreto crescita".

