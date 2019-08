Decreto sicurezza bis, tuona Orlando: ''Arma di distrazione di massa''

Decreto sicurezza bis

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/08/2019 - 20:02:54 Letto 361 volte

"Il cosiddetto "Decreto sicurezza bis", approvato con la fiducia a conferma dell'insicurezza di cui soffre questo Governo e a conferma della subalternità culturale e politica dei 5 Stelle alla Lega nord, è la più classica delle armi di distrazione di massa." Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

"Mentre tutti i parametri economici ci dicono che l'Italia è in recessione - continua Orlando - e che alcune regioni del meridione hanno la situazione socio-economica peggiore d'Europa e peggiore persino della Grecia pre-crisi; mentre il cambiamento climatico miete anche in Italia le sue vittime e prepara periodi difficili se non tragici per la nostra agricoltura, per le nostre comunità e per la nostra economia."

"Mentre nel mondo reale avviente tutto questo - conclude il Sindaco - dietro lo spauracchio dell’invasione dei migranti il Governo introduce nel nostro ordinamento il reato di solidarietà e soccorso in mare, nascondendo non soltanto la propria incapacità di affrontare i veri problemi, ma anzi promuovendo provvedimenti che quei problemi li aggravano, rendendo più fragile la democrazia, rendendo l’Italia e gli italiani sempre più insicuri sotto tutti i punti di vista."

