Decreto Ucraina, Mattarella ha emanato il provvedimento

Sul decreto Ucraina c'è l'avallo di Sergio Mattarella.

Sul decreto Ucraina c'è l'avallo di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha infatti promulgato il provvedimento recante "disposizioni urgenti in materia di protezione temporanea per le persone provenienti" dal Paese in guerra e, contestualmente, l'autorizzazione per la presentazione del relativo disegno di legge di conversione alle Camere.

