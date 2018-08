operaziole ''tantalo''

Degrado e assicurazioni, mutilavano arti per intascare soldi *VIDEO*

Sgominate due organizzazioni criminali che operavano frodi assicurative procurando danni fisici. Le vittime compiacenti venivano scelte in luoghi ai margini della società e convinte con promesse di denaro. Che però non arrivava mai

Sono undici i fermi eseguiti dalla polizia di Stato di Palermo nell’ambito dell’operazione "Tantalo", che ha sgominato “due pericolosissime organizzazioni criminali dedite alle frodi assicurative realizzate attraverso le mutilazioni di arti di vittime compiacenti”.

Finiti in manette Giuseppe Burrafato, Michele Caltabellotta, Antonia Conte, Michele Di Lorenzo, Francesco e Isidoro Faija, Salvatore La Piana, Francesco Mocciaro, Giuseppe Portanova, Antonino Santoro e Massimiliano Vultaggio; un altro indagato è ancora ricercato.

Una storia di degrado innanzitutto, quella scoperta dalla Squadra mobile della polizia: le vittime compiacenti venivano reclutate dalle organizzazioni in luoghi frequentati da soggetti ai margini della società. Venivano individuati come congeniali ai fini dei gruppi criminali i tossicodipendenti, le persone con deficit mentali o affette da dipendenza da alcol, ma soprattutto con grandi difficoltà economiche e attratti dalle promesse di facili e cospicui guadagni (mai corrisposti dalle organizzazioni criminali).

Alle “vittime compiacenti”, una volta reclutate, venivano fratturate le ossa delle braccia e delle gambe, spesso tramite dischi di ghisa da 20 chili utilizzati come pesi nelle palestre, che venivano scagliati sugli arti e costringevano i bersagli della pratica a lunghi periodi di ripresa, anche in sedia a rotelle. A volte, addirittura, soggetti inesperti praticavano alle vittime-complici delle iniezioni procurate da Antonia Conte, infermiera dell’ospedale Civico di Palermo. Una volta fratturati gli arti dei malcapitati, l’organizzazione provvedeva a mettere in scena il finto sinistro stradale con l'ausilio di falsi testimoni e recuperando i veicoli falsamente coinvolti. Inscenato l’incidente venivano avviate le pratiche assicurative, che potevano valere importi variabili tra i 100 e i 150mila euro per singola pratica.

Le indagini coordinate dalla Procura di Palermo hanno fatto luce anche su quello che sembrava essere un incidente: nel gennaio 2017, un cittadino tunisino, Hadry Yakoub, era stato trovato morto su una strada alla periferia di Palermo. La morte, in un primo momento decretata come conseguenza di un sinistro stradale, in realtà era stata determinata dalle fratture multiple procurate al tunisino dai membri di una delle due associazioni criminali, al fine di inscenare un finto incidente.





