Dell'Utri: ''Non voglio pietà ma giustizia''

Marcello Dell'Utri ha scritto dal carcere una lettera accorata, forte e dai toni decisi in cui non chiede compassione ma giustizia e il riconoscimento dei propri diritti.

Marcello Dell'Utri ha scritto dal carcere una lettera accorata, forte e dai toni decisi in cui non chiede compassione ma giustizia e il riconoscimento dei propri diritti. L'ex senatore sta scontando in cella una condanna a 7 anni per concorso in associazione mafiosa. Nella lettera torna a chiedere di poter essere curato in ospedale.

Dell'Utri ha ricevuto la visita del deputato Renato Brunetta e anche dell'amico e compagno di partito, Maurizio Gasparri. A lui Dell'Utri aveva confidato: "Voglio morire ridendo, non voglio la pietà di nessuno. Voglio solo giustizia".

