Denuncia due poliziotti per essere stato sanzionato, arrestato posteggiatore abusivo

L'uomo si riteneva vittima di vessazioni della polizia, durante lo svolgimento della propria attività illecità

Si riteneva vittima di attività vessatorie da parte della polizia durante l'attività di parcheggiatore abusivo, e per questo motivo aveva deciso di denunciare due agenti. Francesco Paolo Patuzzo però non ha convinto il gip del tribunale di Palermo Roberto Riggio, che ha emesso un mandato di arresto nei confronti del posteggiatore. Per lui, ora ai domiciliari, l'accusa è di calunnia.

Il provvedimento è il risultato di una mirata attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile di Palermo, sezione Anticorruzione, a seguito della denuncia sporta da Patuzzo, che solitamente operava nella zona del cimitero dei Rotoli.

In particolare, Patuzzo aveva denunciato che uno degli agenti avrebbe eseguito diverse perquisizioni nei suoi confronti, costringendolo a firmare verbali di sanzioni nei quali risultava il sequestro di somme di denaro nettamente inferiori rispetto a quelle effettivamente ritrovate, così da permettere all'agente di intascare la differenza. Nella stessa denuncia Patuzzo riferiva anche di essere stato costretto a salire sull’auto di servizio del poliziotto, che lo avrebbe quindi condotto in una spiaggia nei pressi del cimitero dove lo avrebbe perquisito con modalità lesive del decoro e della sua dignità. Infine, il posteggiatore aveva raccontato di avere subito ingiurie e minacce, e che durante un ennesimo controllo uno degli agenti avrebbe cercato di far accusare l'uomo di porto abusivo di armi, introducendo un cacciavite nella sua auto.

Dalle investigazioni condotte non è emerso nessun elemento di riscontro agli abusi commessi nei confronti di Patuzzo che, pur di riuscire a screditare la polizia, si era spinto al punto di proporre denaro ad una sua conoscente in cambio di falsa testimonianza durante il processo in cui era imputato.

