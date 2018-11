opere fognarie

Depuratori e fognature, al via nuovi cantieri a Palermo

Depurazione acque. Via a nuovi cantieri "Proficua collaborazione fa Comune e Commissario nazionale"

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/11/2018 - 18:55:05 Letto 355 volte

"Prosegue con ottimi risultati la collaborazione fra il Comune e la struttura del Commissario straordinario unico per la Depurazione, guidata da Enrico Rolle."

Lo dichiarano il sindaco e l'assessore Emilio Arcuri, commentando l'avvio di diversi cantieri per opere fognarie.

Dopo l'intervento avviato per la realizzazione dei collettori fognari che consentiranno di raccogliere gli scarichi della zona tra via Sambucia e via Palmerino, nei quartieri di Villagrazia e Mezzomonreale, nei prossimi giorni partiranno anche i lavori anche in via Ponticello Oneto, via Palmerino Molara e via Basile.

Entrambi gli interventi sono coordinati dalla struttura Commissariale nazionale su progetti del Comune, che curerà anche la direzione dei lavori della durata di 12 mesi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!