Deteneva hashish per spaccio: arrestato 21enne palermitano

I Carabinieri, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno osservato i movimenti strani di un giovane della zona...

I Carabinieri della Stazione Falde, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno osservato i movimenti strani di un giovane della zona, già noto alle forze dell’ordine: si tratta di Aiello Davide, 21enne palermitano.

Così, insospettiti dall’atteggiamento del ragazzo, hanno proceduto al suo controllo: dopo la perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di 32 grammi di hashish, già suddivisi in 9 stecchette pronte per essere vendute, oltre a 79 euro. Inoltre, la perquisizione a casa ha permesso poi di trovare e sequestrare un bilancino di precisione, usato per la suddivisione in dosi.

Pertanto, il 21enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine della convalida dell’arresto, Aiello è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

