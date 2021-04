Palermo zona rossa

Di Dio: ''La zona rossa a Palermo non funziona è un fallimento del sistema''

''Il lockdown prolungato sta mettendo in ginocchio commercianti e imprenditori'', sottolinea la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio.

"Palermo in zona rossa ormai da oltre due settimane. Il lockdown prolungato sta mettendo in ginocchio commercianti e imprenditori", sottolinea la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio, raccogliendo il malcontento di migliaia di associati.

"Voi chiudete le attività e continuate a farci pagare le tasse. Voi chiudete le attività e non create altri posti letto negli ospedali. Voi fate i vaccini ma andate al ritmo della lumaca. Voi dovete garantire il diritto al lavoro e dovete garantire il diritto alla salute. Se la zona rossa non funziona è un fallimento del sistema, perché la norma è pensata male, stare a casa provoca più contagi e più fallimenti! E se anche funzionasse non siete in grado di farla rispettare. Stare tutti in casa dopo più di anno è impossibile".

