Di Maio a Palermo: ''Dobbiamo vincere''

''Non dobbiamo farci fregare un'altra volta, come č successo alle scorse regionali...''

di Marco Gullā | Pubblicata il: 26/02/2018 - 21:42:36 Letto 383 volte

"Non dobbiamo farci fregare un'altra volta, come è successo alle scorse regionali. Siamo chiamati a convincere più persone possibili ad andare a votare, perché le elezioni le abbiamo perse perché il 50 per cento degli italiani ha deciso di stare a casa".

Giancarlo Cancelleri, il candidato governatore siciliano del Movimento 5 Stelle sconfitto il 5 novembre, "scalda" la platea al teatro Biondo per Luigi Di Maio evocando lo spettro della sconfitta di tre mesi fa: "Siamo la prima forza politica della nostra Regione - dice -. Le elezioni regionali le abbiamo perse perché il 50% dei siciliani ha deciso di restare a casa. Chi non vota non conta nulla. E noi ci siamo stancati di non contare nulla. Abbiamo bisogno di tutto, di infrastrutture, di una sanità che funzioni, di un lavoro per i nostri giovani e che questi tornino a casa. Chi non vota rafforza le clientele e le strutture dei partiti che hanno devastato la Sicilia. Non ci dobbiamo far fare fessi un'altra volta".

