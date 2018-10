Di Maio lavoratori Blutec

Di Maio a Termini dai lavoratori Blutec: ''Vi aiuterò'' *VIDEO*

"La mia vicinanza non è solo stare in piazza, ma è la vicinanza di uno Stato che se deve cambiare una legge per aiutarvi la cambia". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, incontrando a Termini Imerese i lavoratori della Blutec.

"Venite a al ministero e firmiamo l’accordo per gli ammortizzatori sociali. Avrete sempre il nostro sostegno come lavoratori, chiederemo alla proprietà di rispettare gli impegni, ma una soluzione la troveremo, che sia questa o un’altra. Sono fiducioso, l’obiettivo è rimettere a lavorare tutti nelle migliori condizioni possibili", ha proseguito, annunciando che convocherà al Mise i rappresentanti dei lavoratori dopo il ponte dell’1 novembre.

"La mia parola è una, abbiamo risolto i problemi Bekaert, Ilva e Whirlpool, e lo faremo anche qui - ha proseguito Di Maio -. Non ce la potete fare da soli, coinvolgerò anche gli enti locali, accanto alla Blutec ci dobbiamo stringere tutti. Alla nuova proprietà dobbiamo chiedere di mantenere impegni. Qua la dobbiamo risolvere una volta per tutte la storia, per reindustrializzare seriamente. Stiamo aspettando entro novembre, quindi nei prossimi giorni, una risposta da Blutec sul mantenimento degli impegni che ha assunto e delle promesse che ha fatto. Altrimenti ci metteremo insieme ai lavoratori, ai tecnici del ministero e troveremo un’altra soluzione".

