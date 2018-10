Di Maio a Termini Imerese. Orlando ''Necessario ruolo attivo del Governo nazionale''

Le dichiarazioni del sindaco, Leoluca Orlando, in merito alla imminente visita del Ministro Di Maio a Termini Imerese.

"La vertenza, anzi le diverse vertenze che ormai si intrecciano attorno al futuro del polo industriale di Termini Imerese e del suo indotto rischiano di divenire più complicate se non si agisce a livello nazionale, comprendendo l'impatto gravissimo che esse hanno su quel territorio.

Per questo non posso che associarmi alla richiesta dei sindacati di incontrare già domani il Ministro del Lavoro per discutere delle prospettive occupazionali e di redditto per le oltre mille famiglie coinvolte."